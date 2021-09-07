Hollanda Türkiye milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan dorukta...

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Takım'da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek.





HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Amsterdam’da Johan Cruyff Arena’da oynanacak ve TSi 21.45’te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato’nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak. Mücadeleninin 4. hakemi ise Daniele Doveri olacak.

PORTAKALLAR BİR DAHA KAYBETMEDİ

Gruptaki ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2’lik skorla geçmeyi başaran ay yıldızlı ekibimiz grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor. Milli Takımımız’a yenildikten sonra bir daha maç kaybetmeyen ve sonraki 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Portakallar ise grupta 2. sırada yer alıyor.

BURAK GERİ DÖNÜYOR

A Milli Takım’da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz bugün Hollanda karşısında forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda’da katılan Ozan Tufan da A Milli Takım Teknik Direktört Şenol Güneş’in forma vermesi halinde bugünkü mücadelede sahada olabilecek. Grupta aynı saatte yine 10 puanla 3. sırada yer alan Norveç sahasında Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. 7 puanla 4. basamakta bulunan Karadağ ise sahasında Letonya’yı konuk edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Malacia, Wijnaldum, De Jong, Klaassen, Berghuis, Memphis, Gakpo

Türkiye: Uğurcan, Efecan, Çağlar, Merih, Mert, Okay, Cengiz, Yusuf, Hakan, Kenan, Burak

12- Hollanda mücadelesiyle 2021’deki 12. maçına çıkacak A Milliler geride kalan 11 maçta 5 galibiyet aldı. 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı.

14- Türkiye ile Hollanda bugün 14. kez karşı karşıya gelecek. A Milliler, Hollanda ile yaptığı 13 maçtan 4’ünü kazandı, 5’ini kaybetti.

82- Şenol Güneş A Milli Takım’la 82. kez sahne alacak. Milliler deneyimli teknik adamla çıktığı 81 maçta 38 galibiyet aldı, 20 kez kaybetti.

2021'DEKİ 12. MAÇ

Milliler, Hollanda mücadelesiyle 2021 yılındaki 12. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 11 maçta 5 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 20 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

TÜRKİYE 598. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçıyla tarihinde 598. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 321'i resmi, 276'sı özel 597 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 254'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 795 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 597 karşılaşmanın 514'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 597 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

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