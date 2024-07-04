Hollanda - Türkiye maçının hakemi açıklandı! Daha önce Türk takımlarının 6 maçını yönetti...

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EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, Leipzig'de oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Çeyrek finalde Hollanda ile kozlarını paylaşacak olan millilerin maçını yönetecek hakem açıklandı.

A Milli Takımımız ile Hollanda arasında oynanacak olan çeyrek final müsabakasında Fransız hakem Clement Turpin görev yapacak.

Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer oldu.

Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi ise yine Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jerome Brisard olacak. A Milli Takım, çeyrek final maçında 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda saat 22.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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Türk takımları, daha önce Clement Turpin'in yönettiği 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Temsilcilerimizin Turpin'in görev yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Başakşehir 1-2 Sevilla

Fenerbahçe 1-0 Braga

Lazio 0-0 Trabzonspor

Türkiye 2-1 Kazakistan

Türkiye U17 6-1 Çekya U17

Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17