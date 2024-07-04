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Hollanda - Türkiye maçının hakemi açıklandı! Daha önce Türk takımlarının 6 maçını yönetti...

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#EURO 2024#A Milli Takım#HOLLANDA
Hollanda - Türkiye maçının hakemi açıklandı Daha önce Türk takımlarının 6 maçını yönetti...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 11:32

A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda ile eşleşmişti. Dev maçı yönetecek hakem açıklandı.

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EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, Leipzig'de oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Çeyrek finalde Hollanda ile kozlarını paylaşacak olan millilerin maçını yönetecek hakem açıklandı.

A Milli Takımımız ile Hollanda arasında oynanacak olan çeyrek final müsabakasında Fransız hakem Clement Turpin görev yapacak.

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Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer oldu.

Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi ise yine Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jerome Brisard olacak. A Milli Takım, çeyrek final maçında 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda saat 22.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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Türk takımları, daha önce Clement Turpin'in yönettiği 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Temsilcilerimizin Turpin'in görev yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Başakşehir 1-2 Sevilla
Fenerbahçe 1-0 Braga
Lazio 0-0 Trabzonspor
Türkiye 2-1 Kazakistan
Türkiye U17 6-1 Çekya U17
Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17

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#EURO 2024#A Milli Takım#HOLLANDA

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