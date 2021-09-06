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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.09.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

Hollanda, Türkiye maçına hazır! Takımda 2 eksik...

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Hollanda, Türkiye maçına hazır! Takımda 2 eksik...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Türkiye'yi konuk edecek Hollanda Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Hollanda Milli Takımı'nın Utrecht şehrindeki tesisleri olan KNVB Campus'te teknik direktör Louis van Gaal yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Van Gaal'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleriyle sürdü. Antrenmanın basına açık bölümü, istasyon ve pas çalışmalarıyla sona erdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Hollanda, Türkiye maçına hazır Takımda 2 eksik...

Hollanda, Türkiye maçına hazır Takımda 2 eksik...

TAKIMDA 2 EKSİK

Hollanda'nın Karadağ ile oynadığı maçta sakatlanan Cody Gakpo ile özel izin alarak kamptan ayrılan Nathan Ake, idmanda yer almadı. Hollanda, 23 kişilik kadrosuyla çalışmalarını tamamladı.

Johan Cruijff Arena'da yarın oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

Hollanda, Türkiye maçına hazır Takımda 2 eksik...

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