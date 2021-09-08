Hollanda - Türkiye maçı sonrası Ozan Tufan konuştu! "Bir kişiye yıkmak doğru değil"

Ağır bir mağlubiyet aldıklarını ve bu sonucun bir kişiye yıkılamayacağını belirten Ozan, özür diledi.

Bu sonucu bir kişinin üzerine yıkmanın doğru olmadığını belirten Ozan, "Benim şahsi fikrim Avrupa Şampiyonası'nın etkisi sürüyor. Tüm sorumluluk takıma aittir. Bir kişiye yıkmak doğru değil. İsim vermeden ilerlemek istiyorum. Bu takım çok şeyler başardı. Bu maçı hemen unutmamız lazım. Kolay olmayacak ama Norveç maçına odaklanmamız lazım. Söylenecek çok da bir şey yok, ağır bir mağlubiyet. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Bu mağlubiyette benim de sorumluluğum var, kimsenin üstüne yıkamayız. Özür dileriz, hepimiz sorumluyuz." dedi.