Hollanda Norveç maçı saat kaçta ne zaman hangi kanalda? Dünya Kupası'nda puan durumu için kritik karşılaşma!

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Hollanda Norveç maçı, Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası katılımı açısından kritik bir öneme sahip olacak. Norveç'in puan kaybetmesi halinde Dünya Kupası katılımını garanti altına alacak olan Türkiye, Hollanda maçından gelecek olan skora kilitlendi. Peki, Hollanda Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

HOLLANDA NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda Norveç maçı, 16 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

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Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.