MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHollanda Milli Takımı'nda Lodeweges dönemi! Koeman sonrası geçici çözüm...
GeriFutbol Hollanda Milli Takımı'nda Lodeweges dönemi! Koeman sonrası geçici çözüm...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 13:47,Son Güncelleme:

Hollanda Milli Takımı'nda Lodeweges dönemi! Koeman sonrası geçici çözüm...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollanda Milli Takımı'nda Lodeweges dönemi! Koeman sonrası geçici çözüm...
Abone Olgoogle-news

Hollanda Milli Takımı'nda Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak yardımcısı Dwight Lodeweges getirildi.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanyol ekibi Barcelona ile anlaşmaya varan Koeman'ın milli takımdaki görevinden ayrıldığı belirtildi.

Görev yaptığı süre boyunca takımın başarısı için elinden geleni yaptığını belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Barcelona'nın benim rüya kulübüm olduğunu herkes bilir. Orada teknik direktör olabilmek bana çok özel geliyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Koeman'ın yerine yardımcı antrenör Dwight Lodeweges'in geçici olarak görevi devraldığı kaydedildi.

Şubat 2018'de Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Ronald Koeman, 20 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

 

Hollanda Milli Takımında Lodeweges dönemi Koeman sonrası geçici çözüm...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle