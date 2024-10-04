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Hollanda medyasından çarpıcı Fenerbahçe maçı yorumu: 'Zaferi Tadic engelledi'

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#Fenerbahçe#Twente#Hollanda
Hollanda medyasından çarpıcı Fenerbahçe maçı yorumu: Zaferi Tadic engelledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:00

Hollanda basını, Avrupa Ligi'nde oynanan maçta galibiyeti Twente'nin kaçırdığını savundu.

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Hollanda basını, 1-1 sona eren Twente-Fenerbahçe maçı ile ilgili haber ve yorumlarında, sarı lacivertli temsilcimizin beraberlik golünü atan Dusan Tadic’i ön plana çıkardı:

· AD: Tadic’in golüyle Mourinho’nun Fenerbahçe’sine karşı hak edilmiş bir Avrupa zaferi Twente’nin parmaklarının arasından kayıp gitti. Twente, Fenerbahçe’ye çok daha fazla zarar verebilirdi. Çok iyi oynadı ama Türklerin kaçmasına izin verdi.

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· DE TELEGRAAF: Dusan Tadic, eski kulübü Twente’nin hak ettiği galibiyeti, attığı golle önledi.

· NOS: Twente galibiyete yaklaştı ama Tadic’e takıldı.

· NU: Twente, Tadic’in golü nedeniyle Fenerbahçe karşısında bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

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#Fenerbahçe#Twente#Hollanda

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