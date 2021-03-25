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GeriFutbol Hollanda maçındaki hat-trick sonrası Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!
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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Hollanda maçındaki hat-trick sonrası Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!

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Hollanda maçındaki hat-trick sonrası Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!

A Milli Takımımızın Hollanda maçında hat-trick yapan Burak Yılmaz için kulübü Lille, Türkçe paylaşım yaptı.

Lille'in resmi Twitter hesabından Burak Yılmaz'ın Hollanda maçından fotoğrafları paylaşılırken, Türkçe olarak; 'Dün Hollanda karşısında hat-trick yapan Kral Burak Yılmaz! Lille taraftarı seninle gurur duyuyor, Burak!' ifadeleri kullanıldı.

Hollanda maçındaki hat-trick sonrası Lilleden Burak Yılmaz paylaşımı

Hollanda maçındaki hat-trick sonrası Lilleden Burak Yılmaz paylaşımı

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