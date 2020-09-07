Hollanda İtalya maçı ile Milli Takımlar düzeyindeki mücadeleler devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup içerisinde mücadele eden Hollanda ve İtalya, gruptaki ikinci maçlarına çıkacak. Heyecan dolu geçmesi beklenen Hollanda İtalya maçı, futbol otoriteleri tarafından da yakından takip edilecek. Peki, Hollanda İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

HOLLANDA İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta mücadelesinde Hollanda, İtalya'yı konuk edecek. 7 Eylül Pazartesi günü TSİ 21.45'te Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da oynanacak mücadele, S Sport 2 kanalından canlı izlenebilecek.

ULUSLAR LİGİ'NDE ALINAN SONUÇLAR

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında Hollanda, sahasında Polonya'yı 61. dakikada Steven Bergwijn'ın attığı golle 1-0 yendi. Gruptaki diğer karşılaşmada İtalya ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'in golünü 57. dakikada Edin Dzeko, ev sahibi ekip İtalya'nın golünü ise 67. dakikada Stefano Sensi kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

1. Grup: İtalya-Bosna Hersek: 1-1 Hollanda-Polonya: 1-0



- B Ligi

1. Grup: Romanya-Kuzey İrlanda: 1-1

Norveç-Avusturya: 1-2

2. Grup: İskoçya-İsrail: 1-1

Slovakya-Çekya: 1-3

- C Ligi

4. Grup: Litvanya-Kazakistan: 0-2

Belarus-Arnavutluk: 0-2