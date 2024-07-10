Hollanda - İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 yarı final maçı: Hollanda - İngiltere canlı anlatım!

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Hollanda İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibinin belli olacağı karşılaşma öncesinde sporseverler heyecanla bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki karşılaşma öncesinde merak edilen soruyla ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, EURO 2024 Hollanda İngiltere yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda İngiltere maçı bugün saat 22.00'de Wstfalen Satadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak.

TARİHTEKİ DÖRDÜNCÜ YARI FİNAL!

Hollanda Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalde mücadele edecek. Turnuva tarihinde oynadığı yarı finalllerde sadece şampiyon olduğu 1988'de ev sahibi Almanya'yı 2-1'lik skorla elemeyi başaran Portakallar, sahaya çıktığı 5 yarı final eşleşmesinin 4'ünde (1976, 1992, 2000 ve 2004) turnuvaya veda etti.

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Organizasyonda 4. kez yarı finale yükselen İngiltere ise daha önceki 3 tecrübesinin 2'sinde (1968, 1996) turu geçemedi. Turnuva tarihinde şampiyonluğu bulunmayan İngilizler, EURO 2000'de Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.