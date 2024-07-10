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Hollanda ile İngiltere final için sahada

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#Euro2024#İngiltere#Hollanda
Hollanda ile İngiltere final için sahada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:00

EURO 2024’te son finalist bugün Dortmund’da oynanacak dev maçta belli olacak.

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EURO 2024’te ikinci finalist bugün Hollanda ile İngiltere arasında oynanacak mücadelenin ardından belli olacak. karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadı’ndaki mücadele (TSİ) 22.00’de başlayacak ve maçta Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Maç TRT 1’den yayımlanacak.

EN iYi ÜÇÜNCÜLER ARASINDAN GELDi 

Fransa, Avusturya ve Polonya’nın da yer aldığı D Grubu’ndan en iyi üçüncüler arasına girip son 16’ya çıkan Portakallar, Romanya’yı 3-0 yenerek son sekiz takım arasına girdi. Hollanda, çeyrek finalde 1-0 üstünlük kurmamıza rağmen Milli Takımımız’ı 2-1’lik skorla eleyerek yarı finalist oldu.

iNGiLTERE ZORLANARAK TURLADI

Danimarka, Slovenya ve Sırbistan’ın bulunduğu C Grubu’ndan lider çıkan İngiltere son 16’da Slovakya önünde maçı son anda uzatmaya götürüp Kane ile turladı. Adalılar çeyrek finalde ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta İsviçre’yi penaltılarla geçti.

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#Euro2024#İngiltere#Hollanda

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