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Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Frank Paauw'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret!

Güncelleme Tarihi:

#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#Hollanda Futbol Federasyonu
Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Frank Paauwdan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğluna ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 19:37

Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Frank Paauw, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

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Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Paauw'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

TFF'nin açıklamasında, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette gündeme dair konuların değerlendirildiği, iki ülke federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmede Hacıosmanoğlu ile Frank Paauw arasında karşılıklı hediye takdimi yapıldığı ve Hollandalı başkanın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezerek bilgi aldığı kaydedildi.

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#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#Hollanda Futbol Federasyonu

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