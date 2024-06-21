Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Hollanda Fransa maçı canlı yayın bilgisi

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EURO 2024 D Grubu'nda bugün Hollanda Fransa maçı oynanacak. Hollanda eleme gruplarında oynadığı ilk maçta Polonya’yı 2-1 geçerken Fransa ise Avusturyı 1-0 yendi. Peki, Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Fransa maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

HOLLANDA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda - Fransa maçı 21 Haziran Cuma günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçıİngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

MUHTEMEL 11’LER

Hollanda: De Vrij, Van Dijk, Ake, Verbruggen, Dumfries, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo

Fransa: Upamecano, Hernandez, Maignan, Kounde, Saliba, Griezmann, Kante, Rabiot, Dembele, Giroud, Thuram