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2022 FIFA Dünya Kupası - Canlı: Hollanda-Ekvador maçı (Gözler Enner Valencia'da)

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#Hollanda-Ekvador Maçı#Hollanda-Ekvador Maçı Ne Zaman#Dunyakupası
2022 FIFA Dünya Kupası - Canlı: Hollanda-Ekvador maçı (Gözler Enner Valenciada)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 10:03

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda, Enner Valencialı Ekvador ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador karşılaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Hollanda: 1

Ekvador: 0

Goller: 6' Gakpo

Grup maçlarına iki takım da galibiyetle başladı. Hollanda, Senegal'i Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 yenerken, Ekvador ise ilk maçında Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etmişti. İşte, Hollanda-Ekvador maçı hakkında bilgiler...

Hollanda-Ekvador maçı bu akşam Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak. Cezayir'den Mustapha Ghorbal'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başladı. Zorlu müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Hollanda: Noppert, Dumfries, Ake, Timber, Van Dijk, Blind, Frenkie De Jong, Koopmeiners, Klaassen, Gakpo, Bergwijn.

Ekvador: Galindez; Preciado, Hincapie, Porozo, Torres, Estupinan, Caicedo, Mendez, Plata, Enner Valencia, Estrada.

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