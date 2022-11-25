2022 FIFA Dünya Kupası - Canlı: Hollanda-Ekvador maçı (Gözler Enner Valencia'da)

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2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador karşılaşıyor.
CANLI ANLATIM
İlk yarı oynanıyor
Hollanda: 1
Ekvador: 0
Goller: 6' Gakpo
Grup maçlarına iki takım da galibiyetle başladı. Hollanda, Senegal'i Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 yenerken, Ekvador ise ilk maçında Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etmişti. İşte, Hollanda-Ekvador maçı hakkında bilgiler...
Hollanda-Ekvador maçı bu akşam Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak. Cezayir'den Mustapha Ghorbal'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başladı. Zorlu müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Hollanda: Noppert, Dumfries, Ake, Timber, Van Dijk, Blind, Frenkie De Jong, Koopmeiners, Klaassen, Gakpo, Bergwijn.
Ekvador: Galindez; Preciado, Hincapie, Porozo, Torres, Estupinan, Caicedo, Mendez, Plata, Enner Valencia, Estrada.