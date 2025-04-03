×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hollanda devinden Süper Lig'in yıldızına kanca!

Güncelleme Tarihi:

#Romulo#Göztepe#Feyenoord
Hollanda devinden Süper Ligin yıldızına kanca
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 13:42

Hollanda Eredevisie ekiplerinden Feyenoord, ara transfer döneminin son günlerinde golcüsü Santiago Gimenez'i Milan'a satmış ve ardından Göztepe'nin golcü futbolcusu Romulo için transfer teklifinde bulunmuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig ekibi Göztepe'den Romulo, Hollanda ekibi Feyenoord'un radarına girdi. Hollanda ekibinin teknik yöneticisi Mark Ruijl, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Brezilyalı oyuncuyu izledi.

FEYENOORD, ROMULO'DAN VAZGEÇMEDİ
Feyenoord, gelecek transfer dönemi için iki ismin peşinde. Süper Lig ekibi Göztepe'den Romulo ve Premier Lig ekibi West Ham United'dan Luis Guilherme'ni transfer listesine aldı. Geçen yaz transfer döneminin sonunda Feyenoord, Göztepe'nin santrforunu almak için bir hamle yapmıştı ama transfer gerçekleşmemişti. Yine de Hollanda ekibi Romulo için vazgeçmiş değil.

Robin van Persie'nin çalıştırdığı kulüp, Julian Carranza ve Ayase Ueda'nın yanı sıra üçüncü bir santrfor istiyor ve Brezilyalı oyuncu hâlâ en önemli aday. Feyenoord ayrıca, kanat oyuncusu Guilherme'nin transferi için de umutlu. West Ham United'da nadiren ilk 11'de şan bulan Brezilyalı oyuncu, Crysencio Summerville gibi oyuncuların sakatlıkları nedeniyle gönderilmesine sıcak bakılmadı. Bunun üzerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi reddedildi. Ancak Feyenoord bu yaz Guilherme için bir girişim daha yapmak istiyor.

Haberin Devamı

3 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Göztepe, Şubat 2024'te kiralık olarak kadrosuna kattığı Romulo'nun bonservisini geçtiğimiz Ocak ayında 2,5 milyon Euro ödeyerek almış ve 23 yaşındaki Brezilyalı golcüyle Haziran 2028'e dek sözleşme imzalamıştı.

ROMULO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Göztepe formasıyla 23 maça çıkan Romulo, 12 gol - 8 asistlik performans sergiledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Romulo#Göztepe#Feyenoord

BAKMADAN GEÇME!