Hollanda devinden Süper Lig'in yıldızına kanca!

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Süper Lig ekibi Göztepe'den Romulo, Hollanda ekibi Feyenoord'un radarına girdi. Hollanda ekibinin teknik yöneticisi Mark Ruijl, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Brezilyalı oyuncuyu izledi.

FEYENOORD, ROMULO'DAN VAZGEÇMEDİ

Feyenoord, gelecek transfer dönemi için iki ismin peşinde. Süper Lig ekibi Göztepe'den Romulo ve Premier Lig ekibi West Ham United'dan Luis Guilherme'ni transfer listesine aldı. Geçen yaz transfer döneminin sonunda Feyenoord, Göztepe'nin santrforunu almak için bir hamle yapmıştı ama transfer gerçekleşmemişti. Yine de Hollanda ekibi Romulo için vazgeçmiş değil.

Robin van Persie'nin çalıştırdığı kulüp, Julian Carranza ve Ayase Ueda'nın yanı sıra üçüncü bir santrfor istiyor ve Brezilyalı oyuncu hâlâ en önemli aday. Feyenoord ayrıca, kanat oyuncusu Guilherme'nin transferi için de umutlu. West Ham United'da nadiren ilk 11'de şan bulan Brezilyalı oyuncu, Crysencio Summerville gibi oyuncuların sakatlıkları nedeniyle gönderilmesine sıcak bakılmadı. Bunun üzerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi reddedildi. Ancak Feyenoord bu yaz Guilherme için bir girişim daha yapmak istiyor.

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3 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR



Göztepe, Şubat 2024'te kiralık olarak kadrosuna kattığı Romulo'nun bonservisini geçtiğimiz Ocak ayında 2,5 milyon Euro ödeyerek almış ve 23 yaşındaki Brezilyalı golcüyle Haziran 2028'e dek sözleşme imzalamıştı.

ROMULO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Göztepe formasıyla 23 maça çıkan Romulo, 12 gol - 8 asistlik performans sergiledi