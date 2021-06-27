Hollanda - Çekya maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 heyecanı Hollanda - Çekya maçıyla devam ediyor. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Rus Hollanda - Çekya maçında Sergey Karasev düdük çalacak. Sonucu merakla beklenen mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.



C Grubu'nda 3'te 3 yapan Hollanda; son 16'ya lider olarak çıkmıştı. Çekya ise D Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayarak "en iyi üçüncüler" kontenjanından son 16'ya kalmayı başarmıştı.

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020’nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılacak finalde belli olacak.