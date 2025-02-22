Hollanda basınından Galatasaray için çarpıcı yorumlar: 'Tehditkar değil yüksek maaşlı oyuncu topluluğu!'

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray,4-1 kaybeettiği ilk maçın rövanşında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi’ne veda ederken, genç Hollanda ekibinin sarı kırmızılıları elemesi ülke basınında manşetlerde geniş yer buldu.
AZ SIKINTI YAŞAMADAN TURLADI
NOS: AZ, Galatasaray karşısında pek sıkıntı yaşamadı ve UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalmayı başardı.
NU: AZ, Galatasaray’ı rahat geçti ve Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı.
ESPN: AZ yine iyi bir performans göstererek Avrupa Ligi’nde turladı. AZ’nin ilk maçtaki üstünlüğü İstanbul’da hiç tehlikeye girmedi.
AD: AZ, Galatasaray karşısında İstanbul’da sıkıntı yaşamadı. Türkiye liginin namağlup lideri, İstanbul’daki maçta çözüm bulamadı.
42703529
GALATASARAY’I NAKAVT ETTi
Voetbalprimeur: AZ, Avrupa Ligi’ndeki rakibi Galatasaray’ı nakavt etti.
FCUpdate: AZ, fazla zorlanmadan Avrupa Ligi’nde son 16’ya yükselerek ilerlemeye devam etti.
Vi: AZ, Galatasaray’a karşı fırsatçılığı ve baskısıyla göz doldurdu.
Voetbalzone: Mükemmel bir performans sergileyen AZ, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalmayı başardı.