Hollanda basınından Galatasaray için çarpıcı yorumlar: 'Tehditkar değil yüksek maaşlı oyuncu topluluğu!'

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Galatasaray,4-1 kaybeettiği ilk maçın rövanşında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi’ne veda ederken, genç Hollanda ekibinin sarı kırmızılıları elemesi ülke basınında manşetlerde geniş yer buldu.

AZ SIKINTI YAŞAMADAN TURLADI

NOS: AZ, Galatasaray karşısında pek sıkıntı yaşamadı ve UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalmayı başardı.

NU: AZ, Galatasaray’ı rahat geçti ve Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı.

ESPN: AZ yine iyi bir performans göstererek Avrupa Ligi’nde turladı. AZ’nin ilk maçtaki üstünlüğü İstanbul’da hiç tehlikeye girmedi.

AD: AZ, Galatasaray karşısında İstanbul’da sıkıntı yaşamadı. Türkiye liginin namağlup lideri, İstanbul’daki maçta çözüm bulamadı.

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GALATASARAY’I NAKAVT ETTi

Voetbalprimeur: AZ, Avrupa Ligi’ndeki rakibi Galatasaray’ı nakavt etti.

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FCUpdate: AZ, fazla zorlanmadan Avrupa Ligi’nde son 16’ya yükselerek ilerlemeye devam etti.

Vi: AZ, Galatasaray’a karşı fırsatçılığı ve baskısıyla göz doldurdu.

Voetbalzone: Mükemmel bir performans sergileyen AZ, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalmayı başardı.