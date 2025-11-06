Hollanda basını Galatasaray hezimeti sonrası Ajax’ı yerden yere vurdu! ‘Avrupa’nın alay konusu! Hemen görevden alınmalı’

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax’ı 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz, üst üste 3’üncü galibiyetini alarak puanını 9’a yükseltti.

OSIMHEN AMSTERDAM’DA GOL OLDU YAĞDI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken 59. dakikada Sane'nin ceza sahasına gönderdiği top Victor Osimhem kafasıyla filelere gönderdi: 0-1. Bu golden yedi dakika sonra Barış Alper'in soldan ceza sahasına ortaladığı top Ajax savunmasının elinden sekti. Hakem VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Osimhen kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. 78. dakikada ceza sahasına topla buluşan Barış Alper'in şutunda, savunma kaleye doğru giden topu eliyle kesti. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına bir kez daha Nijeryalı yıldız geldi ve skoru tayin etti.

TARİHİ GALİBİYET

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 9 yaptı. Ajax ise 0 puanda kaldı. Öte yandan Galatasaray, Ajax’ı deplasmanda mağlup eden ilk Türk takımı oldu.

HOLLANDA BASINI AJAX’I YERDEN YERE VURDU

Galatasaray’ın Ajax karşısında Amsterdam’da aldığı ezici galibiyet Hollanda basınında öfkeye yol açtı. Ülke manşetlerinde Amsterdam ekibi yerden yere vurulurken Heitinga’nın görevine son verilmesi gerektiği ifade edildi. İşte Hollanda basınında Galatasaray’ın Ajax galibiyetinin yankıları…

DE TELEGRAAF : AJAX, AVRUPA'NIN ALAY KONUSU

“Ajax bataklıkta daha da derinlere battı: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdamlıları ezdi. Dört maçta sıfır puan ve -13 gol farkıyla ligin son sırasında yer alan Ajax, şu anda Avrupa'nın alay konusu. Türk liginin liderine karşı, iyi bir grup halinde oynayan Ajax, iç açıcı bir çalışma etiği sergiledi, ancak takımın kalitesi bir kez daha çok zayıf olduğu ortaya çıktı. Umutsuz yenilgi, Heitinga için bir başka darbe oldu. Heitinga, takımının Pazar günü Galgenwaard Stadyumu'nda FC Utrecht karşısında toparlanmasını ummak zorunda. Aksi takdirde, pozisyonu daha da tehlikeli hale gelecek.”

ALGEMEEN DAGBLAD: AJAX’IN ÇİLESİ DEVAM ETTİ

“Ajax ve teknik direktör John Heitinga'nın çilesi Şampiyonlar Ligi'nde de devam etti. Son sırada yer alan takım, Türk şampiyonu Galatasaray'a karşı neredeyse bir saat direndi, ancak daha sonra fenomen Victor Osimhen'in muhteşem performansı nedeniyle yine ağır bir yenilgi aldı: 0-3”

DE VOLKSKRANT: AJAX, HEİTİNGA KARARININ SONUÇLARINA KATLANIYOR

“Ajax sadece Şampiyonlar Ligi fikstürünü dolduruyor. Gayri resmi olarak takım elendi ve taraftar da artık bu konuyu kapatmış durumda. Ajax artık futbol izleme isteği uyandırmıyor. Her rakip, Heitinga'yı takımın başına geçirerek benzeri görülmemiş bir risk alan ve şimdi bunun sonuçlarına katlanan bu Ajax için çok fazla iyi.”

HET PAROOL: HEİTİNGA'NIN GÜNLERİNİN SAYILI

“Heitinga iki yıllık sözleşme imzaladı, ancak büyük olasılıkla bu süreyi tamamlayamayacak. Kendi yeteneklerine fazla inanıyor ve kulübü çok seviyor. Ancak Ajax, Avrupa'nın en üst düzeyinde şu ana kadar bir gol attı ve on dört gol yedi.

Genel olarak, teknik direktör şu ana kadar maçlar boyunca fikirlerini takıma aktarmayı başaramadı. Futbol gelişmiyor. Heitinga sezona hücum ağırlıklı bir oyun planıyla başladı, ancak bunu giderek daha konservatif bir stile çevirdi. Ancak bu da şu ana kadar oyunda yeterli bir gelişme veya daha fazla galibiyet getirmedi. Aslında, durumu değerlendirmek için FC Utrecht maçını beklemek gereksiz.”

VOETBAL PRİMEUR: GALATASARAY'DAN ARENA'DA BÜYÜK GALİBİYET

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde bir başka kötü akşam yaşadı: Galatasaray, Arena'da büyük bir galibiyet elde etti. Ajax, Şampiyonlar Ligi normal sezonunda dördüncü maçını da kaybetti. John Heitinga'nın takımı, Galatasaray karşısında neredeyse bir saat boyunca direndi, ancak Victor Osimhen hat-trick yaparak galibiyeti getirdi. Nijeryalı yıldız forvet, diğer gollerinin yanı sıra iki penaltıdan da gol attı.

SPORTNİEUWS.NL: AJAX, SAATLİ BOMBASI JOHN HEİTİNGA İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN ZAYIF TAKIMI KONUMUNDA

Hollanda futbolu, son haftalarda Avrupa futbolundaki konumunda önemli bir darbe aldı. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nden fiilen elendi. Galatasaray maçı da bir başka felaketti. Ajax çöktü ve mevcut kadroyla kurtarılamaz. Taraftarlar tribünlerde ve sosyal medyada teknik direktör John Heitinga'nın görevden alınmasını istiyor. Baskı dayanılmaz hale geldi: Ajax harekete geçmek zorunda.

