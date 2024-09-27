Hollanda basını Ajax – Beşiktaş maçını nasıl gördü? 'Futbol dersi verildi' | 'Giovanni van Bronckhorst'un kabusları'

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UEFA Avrupa Ligi’nin birinci haftasında dün Ajax evinde temsilcimiz Beşiktaş’ı ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanırken bu galibiyet Hollanda basınında birinci gündem maddesi oldu.

NOS: AJAX, BEŞİKTAŞ'I DOMİNE ETTİ

Hollanda hükümetinin sahibi olduğu NOS gazetesi, Ajax’ın dominant oyununa dikkat çekerken “Dominant Ajax Beşiktaş’ı Yendi” başlığını attı. Kırmızı beyazlıların maç boyunca Beşiktaş’a üstünlük kurduğunu belirten gazete, bu galibiyetle beraber Hollanda ekibinin Go Ahead Eagles maçında aldığı beraberliği telafi ettiğini de yazdı.

TELEGRAAF: BRONCKHORST’UN KABUSLARI

Telegraaf gazetesi ise maçı Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Von Bronckhorst üzerinden yorumladı. “Bronckhorst’un Kabusları” başlığını atan gazete Hollandalı teknik adamın Ajax’a karşı çıktığı altı maçı da kaybettiğini yazarken Beşiktaş’ın da rakibine karşı çıktığı yedi maçın hiçbirinde galibiyet alamadığını bildirdi.

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VOETBAL.NL: “YENİ FORMATIN İLK LİDERİ”

Voetbal.NL gazetesi ise galibiyeti Ajax’ın UEFA Avrupa Ligi’nin lideri olması üzerinden yorumladı. “Yeni Formatın İlk Lideri” başlığını atan gazete, Hollanda ekibinin 4-0’lık galibiyet sonrasında UEFA Avrupa Ligi’nin yeni formatının tarihteki ilk lideri olduğu bilgisini okuyucularıyla paylaştı.

AD: “AJAX BEŞİKTAŞ’A FUTBOL DERSİ VERDİ”

AD gazetesi ise galibiyeti “Ajax Beşiktaş’a Futbol Dersi Verdi” başlığıyla değerlendirdi. Hollanda ekibinin maç boyunca dominant bir oyun sergilediğini aktaran gazete Beşiktaş’ın hiçbir şekilde karşılık veremediği bilgisini de okuyucularıyla paylaştı.