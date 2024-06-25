Hollanda Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D Grubu: Hollanda - Avusturya maçı canlı izle

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EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Bu akşam D Grubunda Hollanda ve Avusturya karşı karşıya gelecek. İki ülkenin vatandaşlarının yansıra EURO 2024'ü takip eden sporseverler de merak içerisinde karşılaşmayla ilgili ayrıntıları araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise "Hollanda Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Öte yandan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu da merak ediliyor. İşte Hollanda Avusturya maçı saati...

HOLLANDA AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 D Grubu maçları kapsamında bugün saat 19.00'da Hollanda ve Avusturya karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakanın hakemi ise Slovak hakem Ivan Kruzliak olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Depay, Gakpo



Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Wimmer, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch