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Hollanda Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D Grubu: Hollanda - Avusturya maçı canlı izle

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#Hollanda#Avusturya#Maç
Hollanda Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 D Grubu: Hollanda - Avusturya maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 09:02

EURO 2024 D Grubu'nda bu akşam Hollanda ve Avusturya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecan içerisinde beklediği karşılama öncesinde gözler "Hollanda Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Öte yandan Hollanda - Avusturya maçının hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılıyor. Peki, Hollanda Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Bu akşam D Grubunda Hollanda ve Avusturya karşı karşıya gelecek. İki ülkenin vatandaşlarının yansıra EURO 2024'ü takip eden sporseverler de merak içerisinde karşılaşmayla ilgili ayrıntıları araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise "Hollanda Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Öte yandan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu da merak ediliyor. İşte Hollanda Avusturya maçı saati...

HOLLANDA AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 D Grubu maçları kapsamında bugün saat 19.00'da Hollanda ve Avusturya karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakanın hakemi ise Slovak hakem Ivan Kruzliak olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Depay, Gakpo

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Wimmer, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch

 

 

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#Hollanda#Avusturya#Maç

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