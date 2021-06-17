Hollanda Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda açılış golünü kaydettiği son 21 maçından da galip ayrılırken, bu karşılaşmalarda attığı 66 gole karşılık sadece yedi gole izin verdi. Avusturya, 1982 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez üst üste iki büyük turnuva maçından galip ayrılmak için sahaya çıkıyor. Avusturya'nın Avrupa Şampiyonası'nda attığı beş golün dördünü oyuna sonradan giren oyuncular kaydetti.

Hollanda formasıyla ilk maçına çıktığı Ekim 2013'ten bu yana en fazla gole doğrudan katkı sağlayan isim olan Memphis Depay, tabela katkısı yapamadığı Ukrayna maçından önceki yedi karşılaşmada da en az bir golde pay sahibi olmuştu. Hollanda formasıyla çıktığı son 26 maçta 15 gol atan Georginio Wijnaldum, ülkesi adına görev yaptığı daha önceki 50 karşılaşmada sekiz gol sevinci yaşamıştı. Hollanda, Wijnaldum'un fileleri havalandırdığı 19 maçın 18'inden galip ayrılmayı başardı. Avusturya formasıyla 27'inci golünü Kuzey Makedonya filelerine gönderen Marko Arnautovic, ülkesinin Hollanda'ya attığı son golün de sahibi konumunda.

HOLLANDA AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda Avusturya maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ve TRTK kanallarından canlı olarak yayınlanacak.