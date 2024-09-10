Hollanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Uluslar Ligi'nde çekişmeli mücadele

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Hollanda Almanya maçı ile Uluslar Ligi'nde çekişmeli mücadeleler devam ediyor. Birbirinden değerli oyunculara sahip iki takımı karşı karşıya getirecek olan Hollanda Almanya mücadelesi, pek çok futbolsever tarafından yakından takip edilecek. Peki, Hollanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

HOLLANDA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hollanda Almanya maçı, 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma, TV 8,5 ve Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.