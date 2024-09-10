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Hollanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Uluslar Ligi'nde çekişmeli mücadele

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda#Almanya#Uefa
Hollanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Uluslar Liginde çekişmeli mücadele
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 09:24

Hollanda Almanya maçı, UEFA Uluslar Ligi A Grubunda aynı puana sahip iki takımı karşı karşıya getirecek. 3'er puan ile grupta liderliği paylaşan Almanya ve Hollanda, alacakları galibiyete göre gruptaki konumlarını belirleyecek. Sadece 2 gollük averaj farkı ile liderlik koltuğunda oturan Almanya, yakın takibinde yer alan Hollanda ile karşılaşacak. Peki, Hollanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Uluslar Ligi'nde çekişmeli mücadele hakkında detaylı bilgiler

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Hollanda Almanya maçı ile Uluslar Ligi'nde çekişmeli mücadeleler devam ediyor. Birbirinden değerli oyunculara sahip iki takımı karşı karşıya getirecek olan Hollanda Almanya mücadelesi, pek çok futbolsever tarafından yakından takip edilecek. Peki, Hollanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

HOLLANDA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Hollanda Almanya maçı, 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma, TV 8,5 ve Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

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#Hollanda#Almanya#Uefa

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