Hollanda – Almanya karşılaşması Türkiye’nin En Yüksek Oranları ile Misli’de! Çarpıcı istatistikler, özel iddaa yorumu...

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UEFA Uluslar Ligi’nde bugün 9 karşılaşma oynanacakken; günün en dikkat çeken karşılaşmasında ise Hollanda, Almanya’yı konuk edecek.

Bu dev karşılaşma Misli’de “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile yer alıyor. Ayrıca Misli üyeleri “Canlı Sohbet” seçeneğiyle maç esnasında bir araya gelerek maçın keyfini birlikte çıkaracak.

İşte zorlu karşılaşma ile ilgili detaylar...

Uluslar Ligi’nde A Ligi 3. Grup’ta yer alan Hollanda ile Almanya bugün, gruptaki ikinci maçlarında saat 21.45’te Amsterdam Johan Cruijff Arena’da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

EURO 2024’te finalin kıyısından dönen Hollanda, Uluslar Ligi’ne de iyi bir başlangıç yaptı. Grubun ilk maçında Bosna Hersek’i sahasında 5-2’yle geçen Hollanda, kâğıt üzerinde gruptaki en kritik iki maçından birine çıkıyor. Almanya, Bosna Hersek ve Macaristan ile aynı grupta yer alan Portakallar, grubu ilk 2 sırada bitirmesi halinde Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselecek. Uluslar Ligi’nin ilki olan 2018-19 sezonundaki turnuvada final oynayan Hollanda, finalde Portekiz’e kaybetmişti. O sezon yine Uluslar Ligi’nde Almanya ile aynı grupta yer alan Hollanda evinde oynadığı maçı 3-0 kazanmıştı. Portakallar, yine benzer bir zafere imza atmaya çalışacak.

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Almanya da tıpkı rakibi Hollanda gibi Uluslar Ligi’ne 5 gollü bir giriş yaptı. Gruptaki ilk maçında Macaristan’ı evinde 5-0 mağlup eden Almanya, iyi oyunuyla da göz doldurdu. EURO 2024’te erken final olarak da adlandırılan çeyrek final mücadelesinde İspanya’ya kaybedip elenen Panzerler, daha öncesinde derece alamadığı Uluslar Ligi’nde bu sefer işleri değiştirme peşinde olacak. Almanlar, Uluslar Ligi’nde önceki 3 sezonda da gruptan çıkmayı başaramamıştı. Rakibiyle daha önce 2 kez Uluslar Ligi’nde karşı karşıya gelen Almanya, deplasmanda rakibine kaybederken; evindeki maçta ise 2-2 berabere kalmıştı. Rakibine karşı Uluslar Ligi’nde şansı tutmayan Panzerler, yine de Uluslar Ligi’nde aldığı en farklı galibiyet sonrası rakibi karşısına moralli çıkacak.

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Hollanda – Almanya maçı öncesi İddaacılara özel öne çıkan istatistikler…

İki ekip arasında oynanan iki Uluslar Ligi karşılaşmasında da “2.5 Üst” bitti.

İki ekip arasındaki son 5 maç “Karşılıklı Gol Var” bitti.

Hollanda’nın son 10 maçının 9’unda 2.5 gol barajı aşıldı.

Almanya son 10 maçının 8’ini kazanırken; 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Hollanda, Uluslar Ligi grup aşamasında oynadığı toplam 14 maçta; 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Misli Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu

İki takım da gruba 5'er gollü galibiyetle başladı. Hollanda, Bosna Hersek'i 5-2'yle geçerken Almanya ise Macaristan'ı 5-0 mağlup etti. Aralarında 2019'dan bu yana ikisi hazırlık olmak üzere toplam 5 maç da karşılıklı golle sonuçlandı. Gruba bu kadar moralli ve formda girmişken birbirlerine karşı da üstünlük sağlamak için agresif olmalarını bekliyorum. Tempolu bir maç ve karşılıklı gol bekliyorum.

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Misli Yazarı Pro Analiz’in Oyuncu Bahsi Önerileri

Cody Gakpo, Hollanda'nın oynadığı son 12 resmi maçın 10'unda en azından 1 tane KALEYİ BULAN ŞUT çekti. – Cody Gakpo Kaleyi Bulan Şut Çeker

Cody Gakpo, Hollanda'nın Mart 2023'ten beri oynadığı son 12 resmi maçın 7'sinde en azından 1 GOL atmayı başardı. – Cody Gakpo Gol Atar

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