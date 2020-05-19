Hollanda, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor!

Hollanda Eredivisie'de mücadele eden Fortuna Sittard'ın Başkanı Işıtan Gün, ''Taraftar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları ortadan kalkar kalkmaz önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleme amacıyla bir araya gelmeyi beklemekteyiz.'' sözlerini kullanarak Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alması hakkında ilk kez açıklamada bulunmuştu.

Işıtan Gün'ün açıklaması, Hollanda basınının da dikkatini çekti. Hollanda basını, Acun Ilıcalı haberlerini ''Fortuna Sittard'a yeni başkan geliyor!'' manşetiyle duyururken Ilıcalı, Hollanda'da gündem oldu.

''TÜRKİYE'DE ÇOK İYİ TANINIYOR''

Acun Ilıcalı haberine geniş yer veren voetbalprimeur sitesi, ''Acun Ilıcalı, Türkiye'de çok iyi tanınan bir televizyoncu ve futbola büyük bir sevgisi var. Birçok ülkede yatırımları var ve Mesut Özil gibi futbolcularla da arası çok iyi'' değerlendirmesinde bulundu.

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