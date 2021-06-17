Hollanda 2-0 Avusturya (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)
Hollanda, EURO 2020 C Grubu'ndaki ikinci maçında Avusturya'yı 2-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Golleri Depay ve Dumfries kaydetti.
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Hollanda 2-0'lık skorla kazanarak turnuvaya 2'de 2 yaparak başladı.
Galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Depay ve 67. dakikada Dumfries kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 6 puanlı Hollanda gruptan çıkmayı garantiledi. Avusturya 3 puanda kaldı.
Grubun son maçlarında Hollanda ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşacak. Avusturya ise Ukrayna ile karşılaşacak.
İLK 11'LER
Danimarka: Stekelenburg, Dumfries, De Ligt, De Vrij, Van Aanholt, Blind, De Jong, Wijnaldum, De Roon, Depay, Weghorst
Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulma, Alaba, Laimer, Schlager, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch
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