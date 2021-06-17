Hollanda 2-0 Avusturya (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

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EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Hollanda 2-0'lık skorla kazanarak turnuvaya 2'de 2 yaparak başladı.

Galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Depay ve 67. dakikada Dumfries kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 6 puanlı Hollanda gruptan çıkmayı garantiledi. Avusturya 3 puanda kaldı.

Grubun son maçlarında Hollanda ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşacak. Avusturya ise Ukrayna ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Danimarka: Stekelenburg, Dumfries, De Ligt, De Vrij, Van Aanholt, Blind, De Jong, Wijnaldum, De Roon, Depay, Weghorst

Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulma, Alaba, Laimer, Schlager, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch

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