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Spor Arena
Haber Giriş: 27.06.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Hollanda 0 - 2 Çekya (EURO 2020 son 16 turu maç özeti)

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Hollanda 0 - 2 Çekya (EURO 2020 son 16 turu maç özeti)

Hollanda ile Çekya, EURO 2020 son 16 turunda karşı karşıya geldi. İkinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Çekya adını çeyrek finale yazdırdı.

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  • Hollanda - Çekya maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Hollanda - Çekya maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Hollanda - Çekya maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Hollanda - Çekya maçından öne çıkan fotoğraflar
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EURO 2020 son 16 turunda Hollanda ile Çekya karşı karşıya geldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Çekya, adını çeyrek finale yazdırdı.

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Holes ve 80. dakikada Schick kaydetti. Yıldız forvet Schick, son 4 maçta kaydettiği 4 golle Çekya'ya çeyrek final biletini kazandırdı.

Hollanda'da Matthijs de Ligt, 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Çekya'nın çeyrek finaldeki rakibi Danimarka oldu.

Hollanda 0 - 2 Çekya (EURO 2020 son 16 turu maç özeti)

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