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Spor Arena
Haber Giriş: 07.09.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Hollanda 0 - 1 İtalya

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta mücadelesinde İtalya deplasmanda Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.

Mücadele baştan sona üstün bir oyun sergileyen İtalya rakibi karşısında birçok önemli gol fırsatından yararlanamadı. 45'te sahneye çıkan Nicolo Barella takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıda başka gol olmayınca İtalya sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla A Ligi 1. Grup'ta İtalya puanını 4'e yükseltirken, Hollanda ise 3 puanda kaldı. 

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi / 1. Grup
Hollanda-İtalya: 0-1
Bosna Hersek-Polonya: 1-2

B Ligi / 1. Grup
Avusturya-Romanya: 2-3
Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5

B Ligi / 2. Grup
İsrail-Slovakya: 1-1
Çekya-İskoçya: 1-2

C Ligi / 4. Grup
Kazakistan-Belarus: 1-2
Arnavutluk-Litvanya: 0-1

Hollanda 0 - 1 İtalya

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