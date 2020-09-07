Hollanda 0 - 1 İtalya
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta mücadelesinde İtalya deplasmanda Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.
Mücadele baştan sona üstün bir oyun sergileyen İtalya rakibi karşısında birçok önemli gol fırsatından yararlanamadı. 45'te sahneye çıkan Nicolo Barella takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.
İkinci yarıda başka gol olmayınca İtalya sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla A Ligi 1. Grup'ta İtalya puanını 4'e yükseltirken, Hollanda ise 3 puanda kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi / 1. Grup
Hollanda-İtalya: 0-1
Bosna Hersek-Polonya: 1-2
B Ligi / 1. Grup
Avusturya-Romanya: 2-3
Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5
B Ligi / 2. Grup
İsrail-Slovakya: 1-1
Çekya-İskoçya: 1-2
C Ligi / 4. Grup
Kazakistan-Belarus: 1-2
Arnavutluk-Litvanya: 0-1
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