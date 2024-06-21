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Hollanda 0-0 Fransa (EURO 2024 maç özeti)

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#EURO 2024#Hollanda - Fransa Maçı#Hollanda - Fransa Maçı Ne Zaman
Hollanda 0-0 Fransa (EURO 2024 maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 23:50

EURO 2024'te günün en büyük maçında Hollanda ile Fransa golsüz berabere kaldı. Mbappe'nin süre almadığı mücadelede Hollanda'nın bulduğu bir gol geçerlilik kazanmadı.

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EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Fransa karşı karşıya geldi. Leipzig'de oynanan ve Anthony Taylor'ın düdük çaldığı maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İki takımın da net fırsatlar yakalayıp gole çeviremediği mücadelenin 69. dakikasında Hollanda Xavi Simons ile gol buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. VAR incelemesi sonrası karar değişmedi.

Avusturya maçının sonlarında burnu kırılan ve özel maskeyle ısınmaya çıkıp yedek oturan Kylian Mbappe, mücadelede süre almadı.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 4'e yükseltti.

Grubun son maçında Fransa, Polonya ile; Hollanda ise Avusturya ile karşılaşacak.

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D Grubu'nda puan durumu:

1- Fransa: 4 puan
2- Hollanda: 4 puan
3- Avusturya: 3 puan
4- Polonya: 0 puan

HOLLANDA 0-0 FRANSA

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

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Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Memphis Depay, Gakpo.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Rabiot, Dembele, Thuram, Griezmann.

Hollanda 0-0 Fransa (EURO 2024 maç özeti)

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