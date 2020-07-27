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AA Spor
Haber Giriş: 27.07.2020 - 17:46,Son Güncelleme:

Hoffenheim'ın yeni teknik direktörü Sebastian Hoeness oldu

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Hoffenheim'ın yeni teknik direktörü Sebastian Hoeness oldu
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim'da teknik direktörlük görevine Sebastian Hoeness getirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Sebastian Hoeness ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek, yeni teknik direktörün takımla 2 Ağustos'ta sezon hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi.

Bayern Münih'in eski başkanı Uli Hoeness'in yeğeni olan Sebastian Hoeness, geçen sezon çalıştırdığı Bayern Münih'in ikinci takımıyla 3. Lig'de şampiyon olmuştu.

Bundesliga'da sezonu 52 puanla 6. sırada tamamlayan Hoffenheim, 9 Haziran'da Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder'in görevine son vermişti.

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