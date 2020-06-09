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GeriFutbol Hoffenheim'da teknik direktör Schreuder’in görevine son verildi!
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Haber Giriş: 09.06.2020 - 13:03,Son Güncelleme:

Hoffenheim'da teknik direktör Schreuder’in görevine son verildi!

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Hoffenheim'da teknik direktör Schreuder’in görevine son verildi!
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim, Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder’in görevine son verdi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Schreuder ile 2021-2022 sezonun sonuna kadar geçerli olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, sezonun başında Hoffenheim’da teknik direktörlük görevine getirilen Schreuder’in kulüpte antrenör olarak çalışan ağabeyi Dick Schreuder’in de görevine son verildiği ifade edildi.

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Hoffenheim’in sportif direktörü Alexander Rosen, kulüp ile Schreuder arasında gelecekte izlenecek yol konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu kaydetti.

Sezonun geri kalan bölümünde, kulübün akademisinde görev yapan Matthias Kaltenbach yönetiminde Micheal Rechner, Timo Gross, Marcel Rapp ve Kai Herdling’den oluşan ekibin takımla ilgileneceği ifade edildi.

Hoffenheim sezonun bitimine 4 hafta kala 43 puanla 7. sırada bulunuyor.

 

Hoffenheimda teknik direktör Schreuder’in görevine son verildi

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