Leipzig, kulüp tarihinin ilk Bundesliga maçını Ağustos 2016'da Hoffenheim'a karşı oynamıştı. Leipzig ile oynadığı son dört resmi maçı kazanamayan Hoffenheim (1B 3M), sadece Frankfurt ve Gladbach'ı daha uzun süredir mağlup edemiyor.

Leipzig'in Bundesliga tarihinde en fazla gol yediği ve en farklı mağlubiyetini aldığı rakibi Hoffenheim.

Bundesliga'da oynadığı son dört maçı kaybetmeyen Hoffenheim, bu sezon daha uzun bir seriyi sadece 7-11. haftalarda yakalamıştı. Bu sezon evinde sekiz maç kaybeden Hoffenheim, bugüne kadar aynı sezonda hiç daha fazla iç saha yenilgisi almadı.

Bundesliga'nın 2019/20 sezonunda dokuz deplasman galibiyeti alan Leipzig, kulüp tarihinin en yüksek sayısını yakalamak için sahaya çıkıyor. Leipzig forveti Timo Werner, Jupp Heynckes'in ardından bir Bundesliga sezonunda en fazla deplasman golü atan oyuncu konumunda.

Bu sezon Bundesliga'da 13 farklı ülkeden gelen oyuncusu gol atan Hoffenheim, bu alanda lig tarihinin tek sezonda en yüksek sayısını yakaladı. Bundesliga'nın 2019/20 sezonunda 10 gol atan Leipzig forveti Patrik Schick, daha önce sadece 2016/17'de Sampdoria formasıyla Serie A'da daha fazla gol kaydetmişti. Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2016-2019'da Hoffenheim'in başında 116 Bundesliga maçına çıktı.

Hoffenheim Leipzig maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Hoffenheim Leipzig maçı bu akşam 21:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 kanalından ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.