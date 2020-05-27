Köln'e karşı son yedi Bundesliga maçında mağlubiyet almayan Hoffenheim, en üst lig seviyesinde daha uzun bir seriyi sadece Augsburg ve Hertha'ya karşı yakaladı. Köln ile oynadığı son üç Bundesliga maçını kazanan Hoffenheim, en üst lig seviyesinde sadece Hannover'e karşı daha uzun bir seri yakalayabildi.

Hoffenheim'a konuk olduğu son yedi resmi maçın sadece birini kazanabilen Köln, tek galibiyetini Kasım 2014'te aldı.

Bundesliga'da oynadığı son yedi maçı kazanamayan Hoffenheim, daha uzun bir seriyi en son Ekim-Aralık 2015'te yaşamıştı. Hoffenheim, 2013/14'ten sonra bir Bundesliga sezonunun ikinci yarısında oynanan ilk 10 maçta en fazla gol yediği sezonu yaşıyor. Son sekiz Bundesliga maçında da gol yiyen Hoffenheim, daha uzun bir seriyi en son Nisan-Ekim 2018'de yaşamıştı.

Bu sezon oynadığı 27 maçtan 34 puan çıkaran Köln, Bundesliga tarihinde üç puanlı sisteme geçilen 1995/96'dan bu yana 27. haftaların ardından 34 veya daha fazla puan toplayıp küme düşen tek takım konumunda.

Bu sezon Bundesliga'da oynadığı 23 maçta 11 gol kaydeden Köln forveti Jhon Cordoba, daha önceki üç sezonun toplamında görev aldığı 69 karşılaşmada 10 gol atabilmişti. Bundesliga'nın 2019/20 sezonunda en fazla kafa golü atan takım Köln.

Hoffenheim Köln maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Hoffenheim Köln maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. TRT Spor'dan yayınlanacak mücadele aynı zamanda Misli.com'dan da canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...