Hertha ile oynadığı son sekiz Bundesliga maçında mağlubiyet almayan Hoffenheim, en üst lig seviyesinde başka bir rakibine karşı daha uzun bir seri yakalayamadı.

Bundesliga'da Hertha'yı konuk ettiği son beş maçın dördünü kazanan Hoffenheim, daha önceki dört karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılmıştı. Hertha'nın Bundesliga'da Werder Bremen'in ardından en uzun süredir yenemediği takım Hoffenheim.

Son beş Bundesliga maçında galibiyet alamayan Hoffenheim, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2018-Ocak 2019'da yaşamıştı.

2019/20 Bundesliga sezonunda ev sahibi olduğu Bundesliga maçlarında 31 gol yiyen Hoffenheim, daha önce kalesinde bundan fazla iç saha golü gördüğü bir sezon yaşamadı. Hoffenheim, 2012/13'ten bu yana en fazla iç saha mağlubiyeti aldığı Bundesliga sezonunu yaşıyor.

Hoffenheim, 2016/17'den bu yana mağlup duruma düştüğü karşılaşmalarda en fazla puan kazandığı Bundesliga sezonunu oynuyor. Dış sahada oynadığı son beş Bundesliga maçında mağlup olmayan Hertha, en üst lig seviyesinde daha uzun bir seriyi en son 2004/05'te yakalamıştı.

Hertha Berlin, küme düştüğü 1990/91'den sonra Bundesliga'nın 25. haftaları itibarıyla en fazla gol yediği sezonu yaşıyor. Hertha Berlin formasıyla çıktığı dört Bundesliga maçında iki gol atan Matheus Cunha, aynı sayıda golü Leipzig ile oynadığı 35 karşılaşmada kaydedebilmişti.

Hoffenheim Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Hoffenheim Hertha Berlin maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Mücadele Misli.com'da canlı yayınla izleyenlerle buluşacak..

Misli.com'da Bundesliga keyfi CANLI BAHİS ve CANLI YAYINLA başladı!