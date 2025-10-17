×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hocaların hocası Abdullah Avcı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Abdullah Avcı#Okan Buruk
Hocaların hocası Abdullah Avcı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 07:00

Deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan 5 isim Türk futboluna yön veriyor.

Haberin Devamı

Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran Abdullah Avcı’nın ekibinde yıllarca birlikte görev yapan isimler Türk futbolunun farklı kademelerinde önemli pozisyonlarda yer almaya devam ediyor.

Deneyimli teknik adamın eski yardımcılarından 4 isim 2025-26 sezonunda Süper Lig’de teknik direktör olarak takım çalıştırırken biri de Türkiye Ümit Milli Takımı’nın başında yer alıyor.

Gözden KaçmasınCelticten Gazzeye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardımCeltic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardımHaberi görüntüle

OKAN BURUK ÜST ÜSTE 3 YILDIR ŞAMPİYON

2011-13’te Türk Milli Takımı’nda Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alan Okan Buruk 4. senesini geçirdiği Galatasaray’da üst üste 3 şampiyonlukla lige damgasını vurdu.

Daha önce Fenerbahçe’yi de çalıştıran Erol Bulut ise Championship ekibi Cardiff City’de yaşadığı İngiltere deneyiminin ardından Antalyaspor ile Süper Lig’e geri döndü.

Hocaların hocası Abdullah Avcı

Haberin Devamı

ORHAN AK İLE 3 FARKLI TAKIMDA ÇALIŞTILAR

Avcı ile hem Başakşehir hem de Beşiktaş’ta çalışan Recep Uçar ise birçok farklı takımda görev aldıktan sonra şu an Konya’nın başarısı için mücadele ediyor.

Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzon’da Avcı ile birlikte görev yapan sonra yoluna teknik adam olarak devam eden Orhan Ak ise Eyüpspor’un başında bulunuyor.

Trabzonspor’daki 2 farklı döneminde de Abdullah Avcı ile kulübede yer alan Egemen Korkmaz ise Ümit Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Abdullah Avcı#Okan Buruk

BAKMADAN GEÇME!