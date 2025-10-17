Hocaların hocası Abdullah Avcı

Haberin Devamı

Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran Abdullah Avcı’nın ekibinde yıllarca birlikte görev yapan isimler Türk futbolunun farklı kademelerinde önemli pozisyonlarda yer almaya devam ediyor.

Deneyimli teknik adamın eski yardımcılarından 4 isim 2025-26 sezonunda Süper Lig’de teknik direktör olarak takım çalıştırırken biri de Türkiye Ümit Milli Takımı’nın başında yer alıyor.

OKAN BURUK ÜST ÜSTE 3 YILDIR ŞAMPİYON

2011-13’te Türk Milli Takımı’nda Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alan Okan Buruk 4. senesini geçirdiği Galatasaray’da üst üste 3 şampiyonlukla lige damgasını vurdu.

Daha önce Fenerbahçe’yi de çalıştıran Erol Bulut ise Championship ekibi Cardiff City’de yaşadığı İngiltere deneyiminin ardından Antalyaspor ile Süper Lig’e geri döndü.

ORHAN AK İLE 3 FARKLI TAKIMDA ÇALIŞTILAR

Avcı ile hem Başakşehir hem de Beşiktaş’ta çalışan Recep Uçar ise birçok farklı takımda görev aldıktan sonra şu an Konya’nın başarısı için mücadele ediyor.

Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzon’da Avcı ile birlikte görev yapan sonra yoluna teknik adam olarak devam eden Orhan Ak ise Eyüpspor’un başında bulunuyor.

Trabzonspor’daki 2 farklı döneminde de Abdullah Avcı ile kulübede yer alan Egemen Korkmaz ise Ümit Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü sürdürüyor.