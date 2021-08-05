HLTV Temmuz ayının en iyi CSGO takımları listesini yayınladı

Counter Strike turnuvalarının IEM Cologne ile birlikte LAN turnuvalara geri dönüş yaptığı ve bizlere en üst düzeydeki oyunları izleten Temmuz ayının HLTV tarafından hazırlanan Küresel Takım Sıralaması yayınlandı. Temmuz ayında sadece iki haftalık üst düzey karşılaşmalara tanıklık etme şansımız olsa bile ilk 30 içinde bulunan takımların birçok önemli hamlesini gördük. Bazı takımlar dikkati büyük ölçüde hak eden hamlelerde bulundu.

Yılın en büyük etkinliği olan ve yaklaşık bir buçuk senenin ardından düzenlenen ilk LAN turnuvası olan IEM Cologne, geçtiğimiz aylarda düzenlenen bütün turnuvalara göre çok daha popülerdi. 1 Milyon Dolarlık etkinlik beklemediğimiz bazı sonuçları da beraberinde getirdi. Bazı takımlar turnuvanın LAN olmasının avantajını çok iyi şekilde kullanmayı başarırken, bazı takımların çevrimiçi turnuvalardaki performanslarını burada gösteremediğine şahit olduk.

IEM Cologne’in ardından yapılan bu sıralama ile yeni bir lideri ve efsanevi bir takımın listedeki yükselişini görüyoruz. Bu sıralama takımların her ay gitgide azalan puanlar aldığı, geçmiş senelerde yapılan etkinliklerdeki performanslarını, son iki aydaki takımın son formuna ve son 3 aydaki son etkinliklerdeki performansına dayalı olarak bir puan sistemi kullanılarak hazırlanıyor.

2 Ağustos itibariyle yapılmış olan güncel Küresel Takım Sıralaması listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu listenin en dikkat çeken olaylarını ise şu şekilde sıralayabiliriz.

NAVI üst üste kazandığı galibiyetler ile en üst sıraya yerleşiyor ve liderliği 965 puan ile koruyor. Bu sırada listede ikinci olan ve NAVI’nin ezeli rakibi olan Gambit ise 895 puana sahip.

IEM Cologne öncesi performanslarından memnun olmayan ve bu büyük etkinlik için herkes tarafından endişe duyulan FaZe takımı ise adeta yeniden diriliyor. Listede önündeki 30 kişiyi birden geçen efsanevi takım FaZe, kendisini uzun zamandır görmediğimiz ilk 10’a girerek 370 puan ile 6. oluyor.

FaZe’in tam tersi bir durum ise mousesports oluyor. Uzun zamandır eskisi gibi performans gösteremeyen takım, IEM Cologne’da da aradığı yıkıcı etkiyi bulamıyor ve yalnızca iki galibiyet alarak etkinliğin son takımı oluyor. Yaşadıkları performans düşüklükleri sıralamada ilk 10’dan düşerek kendisini gösteriyor. 4 sıra geri düşen mousesports, 245 puan ile 11. sırada yer alıyor.

Kendilerini istikrarlı bir şekilde gösteren ve sürekli olarak en iyi 30 takım içinde yer alan Renegades takımı, pandemi dönemi ve çevrimiçi turnuvalarda mücadele edemiyor olmalarından dolayı sıralamada oldukça düşmüştü. Yerel turnuvalarda mücadele etmek zorunda kalan takım, üst üste 9 turnuva birinciliği almayı başardı ve IEM Cologne’da gösterdikleri performansla birlikte, geçen bir yılın ardından kendilerini sıralamada 29 takımın önüne atarak tekrar ilk 30 takım arasına girmeyi başardılar. Renegades 90 puan ile 21. olarak sıralamada yer alıyor.