Helsinki Fenerbahçe maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off heyecanı devam ediyor. İlk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı gol ile 1-0 tamamlayan Fenerbahçe, deplasmanda çıkacağı ikinci maçta ise galibiyet alarak bir üst turu hedefleyecek. Peki, HJK Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte ,o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

HJK HELSİNKİ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Play Off rövanş maçında HJK Helsinki, Fenerbahçe ile karşılaşacak. İlk maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın rövanşını 26 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da Finlandiya'da oynayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira, olumsuz hava ve saha koşullarının kendilerini etkilemeyeceğini söyledi.



Teknik direktör Pereira ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, karşılaşmanın oynanacağı Bolt Arena Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



Portekizli teknik adam, olumsuz hava ve saha koşullarının kendilerini etkilemeyeceğini belirterek, "Kaliteli ve iyi futbolcuları olan organize bir takıma karşı oynayacağız. Yağmur, soğuk, yapay çim gibi koşullar bizi engellemeyecek. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Saha koşullarına takılmadan tur atlayıp gruplara kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Maçta hangi futbolcunun oynayacağının önemli olmadığını kaydeden Pereira, "Şu an bizimle birlikte olan oyuncular dünyanın en iyi oyuncuları. Sahada 15-20 dakika da yer alsa, ellerinden geleni yapan, savaşan oyuncular olmaları benim için isimlerden önemli." şeklinde konuştu.



Süper Lig'de oynayacakları Altay ve Sivasspor maçlarına da değinen deneyimli teknik adam, agresif, mücadele eden, koşan bir takım görüntüsü vermek istediklerini söyledi.



GUSTAVO: "İYİ HAZIRLANARAK BURAYA GELDİK"



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo ise teknik direktör Pereira'nın taktiğini en iyi şekilde uygulayarak tur atlamak istediklerini belirtti.



34 yaşındaki futbolcu, "Koşullardan bağımsız elimizden geleni yapıp, tur atlamaya çalışacağız. İyi bir hazırlık yaparak buraya geldik." dedi.



Öte yandan sarı-lacivertli takım, maçın oynanacağı Bolt Arena Stadı'nda son antrenmanını yaparak HJK Helsinki maçının hazırlıklarını tamamladı.



İlk 15 dakikası basına açık antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan futbolcuların, kalan bölümde taktik çalıştığı öğrenildi.