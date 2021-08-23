HJK Helsinki Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte rövanş maçının ayrıntıları

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak. İşte, rövanş maçının ayrıntıları...

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Helsinki ile oynadığı ilk maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın rövanşını 26 Ağustos tarihinde Finlandiya'da oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.

FENERBAHÇE GENÇLERİ İLE MUTLU

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de alınan skorun yanı sıra genç oyuncuların sergilediği performansın mutluluğu yaşanıyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti. Tam 910 gün sonra tekrardan bir Avrupa kupası maçı oynayan sarı-lacivertli ekip, sakat oyuncuların fazlalığının getirdiği problemin yanı sıra Finansal Fair-Play kuralları doğrultusunda yeni transferlerini UEFA'ya bildirilen listeye yazamamanın getirdiği sıkıntı ile Helsinki karşısına çıktı. İçinde bulunduğu bu sürece rağmen uzun bir aradan sonra resmi bir maçta taraftarıyla buluşan Fenerbahçe'de dün akşam alınan galibiyetle birlikte Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in oynadıkları oyun taraftarın geleceğe umutla bakmasını sağladı.

MUHAMMED VE ARDA GECEYE DAMGA VURDU

Fenerbahçe'de HJK Helsinki maçının 62'nci dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed Gümüşkaya, sarı lacivertli forma altında ilk Avrupa maçına çıktı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderen 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydederken, sarı-lacivertli ekibe de Helsinki karşısında galibiyeti getirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Muhammed, gol attığı için çok mutlu olduğunu vurgularken, kendisini geliştirmek zorunda olduğunun da altını çizdi.

Diğer yandan Fenerbahçe'de Helsinki maçının 67'nci dakikasında Filip Novak'ın yerine oyuna giren Arda Güler, sarı lacivertli forma ile ilk defa resmi bir maçta boy gösterdi. 16 yaşındaki oyuncu, oyuna girdiğinde sarı lacivertli taraftarlar, genç futbolcuya büyük destekte bulunurken Arda Güler, maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, Vitor Pereira'ya teşekkür etti.