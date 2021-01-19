Hitman 3 oyuncularının ilk iki oyunu yeniden alması gerekmeyecek

IO Interactive, PC'de Hitman 3'ü satın alan oyuncuların serinin eski lokasyonlara gidebilmek için Hitman 1 ve 2'yi yeniden satın almasına gerek olmadığını açıklığa kavuşturmak için oyunun çıkışı öncesi açıklama yaptı.

Hitman 3, üçlemenin önceki oyunlarına sahip oyuncuların eski oyundaki lokasyonları da ziyaret edebilecek olması gibi oyuncular tarafından çok beğenilen bir özelliğe sahip olacak. Ancak akıllara takılan bir sorun vardı. Hitman 1 ve 2 Steam’de çıkış yapmışken Hitman 3 Epic Games Store’a özel olarak çıkıyor. Yani oyunu önceden Steam’den almış oyuncular, bu özellikten faydalanmak istiyorsa oyunları yeniden Epic Games’ten almak zorunda gibi duruyordu.

IO Interactive ise bu konuya bir açıklama getirmek amacıyla kılavuzların güncelleyerek açıklama yaptı. Yaptıkları açıklamaya göre geliştirici şirket ortaklarıyla oyuncuların ekstra bir ücret ödemeden farklı platformlarda almış oyuncuların da bu özellikten faydalanması için çalışıyor. “Oyuncuların oyunları yeniden alması gerekmeyeceğini garanti ediyoruz.” Diye IO Interactive, oyuncuların içine su serpti.

Hitman 3, bu hafta 20 Ocak günü çıkıyor. Oyun Nintendo Switch, Stadia oyun bulut sistemi, Playstatin 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ve bilgisayar platformuna çıkacak.