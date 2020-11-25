HITMAN 3 için yeni lokasyon Çin - Chongqing olacak

IO Interactive’in tescilli Glacier motorundan güç alan HITMAN 3, aydınlatma, yansıma, animasyon ve yapay zeka iyileştirmeleriyle her zamankinden daha iyi görünecek, ses çıkaracak ve oynayacak. Chongqing ayrıca, yağmur damlalarının Agent 47'ye çarpması ve kıyafetlerinin ıslanması gibi ayrıntılarla birlikte, HITMAN 3'ü deneyimlemenin sürükleyiciliğine katkıda bulunan su efektlerine sahip.

HITMAN 3 – Under the Hood Fragmanı:

Yeni nesil konsollarda HITMAN 3, HDR desteğiyle saniyede 60 kare hızında 4K çözünürlükte çalışacak. En son çıkan "Under The Hood" fragmanı, bu yepyeni lokasyonu, etkileşim animasyonu ve yapay zekaya yönelik iyileştirmelerin yanı sıra tek seferde 300'e kadar NPC'ye izin veren Glacier'ın kalabalık teknolojisini gösteren akıcı yeni oynanışı sergiliyor.

HITMAN 3 oyuncuları, üçlemedeki önceki oyunlardan lokasyonları içe aktarabilir ve tek bir çatı altında 20'den fazla konuma sahip olabilir. HITMAN 3 ile sunulan render, animasyon ve AI iyileştirmelerinin tümü üç oyunda da izlenebiliyor ve bu da HITMAN 3'ü tüm World of Assassination üçlemesini oynamak için mükemmel bir yer haline getiriyor.

HITMAN 3, 20 Ocak 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia ve PC için satışa sunulacak. HITMAN 3, bulut akış teknolojisi ile oynanabilen Nintendo Switch'e de gelecek.