Hırvatlar, Velika Gorica'da Ermenistan'ı konuk edecek! Bu maça iddaa oynayanların %44'ü...

Bu bir ilandır

HIRVATİSTAN

- Zlatko Dalic yönetiminde, Luka Modric'in kaptanlığındaki Hırvatistan, Euro 2020 öncesi ilk hazırlık maçında Velika Gorica'da Ermenistan'ı konuk edecek.

- 26 kişilik turnuva kadrosunda Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida yer alırken, emekliliğini açıklayan Ivan Rakitic'i izleyemeyeceğiz.

- Chelsea ile geçtiğimiz hafta sonu Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren Mateo Kovacic kampa katıldı ancak maçta süre alması beklenmiyor. Dalic'in orta alanın merkezinde Modric'le birlikte Marcelo Brozovic'i oynatması şaşırtmaz.

- Sol bekte zaman zaman Rizespor forması giyen Dario Melnjak'ı görüyorduk, kadroya seçilmedi; Rangers'ın sol beki Borna Barisic ilk tercih olacak. Yedeği de Lille'in genç oyuncusu Domagoj Bradaric...

- Vida'nın savunma partneri sürpriz bir şekilde Josko Gvardiol olabilir. Dinamo Zagreb'teki çıkışını RB Leipzig'e transfer olarak taçlandıran sol stoper, Duje Calete-Car teklediğinde Dejan Lovren ya da Mile Skoric'in performans olarak fersah fersah önünde.

- Hücum hattında ise çılgın bir sezon geçiren Mislav Orsic, Hoffenheim'le Bundesliga'yı 20 gol 6 asistle bitiren Andrej Kramaric, Milan'ın şapkadan tavşan çıkartan isimlerinden Ante Rebic oynayacak. Ivan Perisic ve Nikola Vlasic de unutulmasın...

ERMENİSTAN

- Uzunca bir süre Ermeni antrenörlerle başarı arayan ama elde edemeyen Ermenistan, arzuladığı çıkışı İspanyol teknik adam Joaquin Caparros ile yakaladı.

- Kulüp bazında en son 2018/19 sezonunu Sevilla'yla noktalayan Caparros, Ermenistan'ın başında çıktığı ilk maçta Kuzey Makedonya'ya kaybetti ancak sonrasında 6 galibiyet 2 beraberlik alarak hem Uluslar C Ligi 2. Grubu zirvede tamamladı, hem de 2022 Dünya Kupası elemelerine 3'te 3'le fırtına gibi girdi.

- Sağ kanatta Tigran Barseghyan son maçlarda en dikkat çeken isim. Henrikh Mkhitaryan ise sürpriz bir şekilde kadroda yok.

- Hatta Mkhitaryan bu durumu; "Neden çağrılmadığım konusunda bana yapılan geri dönüş pek tatmin edici değildi..." diyerek açıklamıştı.

- Caparros ise; "Bu hazırlık maçlarında eldeki alternatifleri görmek istiyorum, Mkhitaryan bize eylül ayında daha çok lazım olacak..." diyerek karşılık verdi.

- Stoperde Varazdat Haroyan, orta alanda Artak Grigoryan öne çıkan diğer isimler...







ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Son 2 maçını gol yemeden kazanan Hırvatlar, bu 2 galibiyetten önce çıktığı 12 maçta kalesini gole kapatamamıştı!

- Ermenistan'ın son 5 maçını kazandı, bu 5 maçın 4'ü "tek farklı" galibiyetle sona erdi.

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iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hırvatistan kazanır" oldu!

%44'lük kesim kadro kalitesi daha yüksek olan Hırvatlar'dan Ermenistan karşısında galibiyet bekliyor...

%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Hırvatistan'da orta alanın en önemli isimlerinden Marcelo Brozovic'ten müthiş bir gol! İzleyelim...