Hırvatistan'ın Türkiye maçı kadrosu belli oldu! Livakovic...

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Hırvatistan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’nda 12 Ekim Perşembe günü sahasında Türkiye, 15 Ekim Pazar günü ise deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, kritik iki karşılaşma öncesinde 23 kişilik aday kadroyu açıkladı. Hırvatistan’ın kadrosunda şu isimler yer aldı;



KALECİ: Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Nediljko Labrovic



SAVUNMA: Domagoj Vida, Borna Barisic, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Erlic



ORTA SAHA: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Ivanusec



FORVET: Andrej Kramaric, Josip Brekalo, Bruno Petkovic, Marko Livaja, Petar Musa



Hırvatistan, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda 4 maç sonunda topladığı 10 puan ve averajla A Milli Futbol Takımı’nın önünde ilk sırada yer alıyor.