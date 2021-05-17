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Futbol
Haber Giriş: 17.05.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

Hırvatistan'ın EURO 2020 kadrosu açıklandı

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Hırvatistan'ın EURO 2020 kadrosu açıklandı

Hırvatistan'ın EURO 2020 kadrosu açıklandı. Kadroda Beşiktaşlı Vida da yer aldı. Real Madrid forması giyen Luka Modric kadronun en yaşlı ismi olarak göze çarptı.

EURO 2020'de mücadele edecek olan Hırvatistan'ın kadrosu açıklandı.

Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan Vida da kadroda yer alırken; Hırvatların Real Madrid'de forma giyen süper yıldızı Luka Modric de listeye dahil edildi.

Haziran ayında büyük heyecana sahne olacak dev turnuvada A Milli Takımımız da mücadele edecek.

İşte Hırvatistan Milli Takımı aday kadrosu;

Hırvatistanın EURO 2020 kadrosu açıklandı


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