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Hırvatistan'da Zlatko Dalic'ten maç sonu yorum: 'Türkiye hak etti'

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#Hırvatistan#Milli Takım#Dalic
Hırvatistanda Zlatko Dalicten maç sonu yorum: Türkiye hak etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 00:29

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım'a 1-0 mağlup olan Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktör Zlatko Dalic, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, A Milli Takım'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

İşte Zlatko Dalic'in açıklamaları;

Rakipten uzak oynadık. Agresif değildik. Hatalar yaptık. Pozisyon üretemedik. Özellikle ilk yarı çok kötüydük. Genel olarak uzun zamandır bu kadar kötü görünmemiştik. Bunun nedenini kendimize sormamız lazım.

BİZ KÖTÜYDÜK

Türkiye kazanmayı hak etti, bunun için onları kutluyorum. Biz kötüydük

LIVAKOVIC'İ SUÇLAYAMAM

Tabii ki sakat oyuncularımız vardı ama bu bir bahane olmamalı. Şu anda sahip olduğumuz her şeyle maksimumumu vermeliyiz ve bugün bunu yapamadık. Livakovic'i suçlayamam, takım iyi değildi

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#Hırvatistan#Milli Takım#Dalic

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