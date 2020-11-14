Hırvatistan'da Vida'dan sonra Brozovic de koronavirüse yakalandı
Hırvatistan Milli Takımı'nda bir koronavirüs vakası daha yaşandı. Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın ardından Inter forması giyen orta saha Marcelo Brozovic'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.
Hırvatistan Milli Takımı'nda bir koronavirüs vakası daha... A Milli Takım ile oynanan maçın ardından Vida'nın test sonucu pozitif çıkmıştı. Son olarak Inter forması giyen orta saha Brozovic'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.
A Milli Takım ile oynanan maçta kadroda yer alan ancak oynamayan Brozovic böylece Hırvatistan'ın pazar akşamı İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçında görev yapamayacak.
"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle