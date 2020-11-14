Hırvatistan'da Vida'dan sonra Brozovic de koronavirüse yakalandı

Hırvatistan Milli Takımı'nda bir koronavirüs vakası daha... A Milli Takım ile oynanan maçın ardından Vida'nın test sonucu pozitif çıkmıştı. Son olarak Inter forması giyen orta saha Brozovic'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.

A Milli Takım ile oynanan maçta kadroda yer alan ancak oynamayan Brozovic böylece Hırvatistan'ın pazar akşamı İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçında görev yapamayacak.

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