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Haber Giriş: 14.11.2020 - 07:41 | Son Güncelleme:

Hırvatistan'da Vida'dan sonra Brozovic de koronavirüse yakalandı

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Hırvatistan'da Vida'dan sonra Brozovic de koronavirüse yakalandı
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Hırvatistan Milli Takımı'nda bir koronavirüs vakası daha yaşandı. Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın ardından Inter forması giyen orta saha Marcelo Brozovic'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda bir koronavirüs vakası daha...  A Milli Takım ile oynanan maçın ardından Vida'nın test sonucu pozitif çıkmıştı. Son olarak Inter forması giyen orta saha Brozovic'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.

A Milli Takım ile oynanan maçta kadroda yer alan ancak oynamayan Brozovic böylece Hırvatistan'ın pazar akşamı İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçında görev yapamayacak.

Hırvatistanda Vidadan sonra Brozovic de koronavirüse yakalandı

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