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Haber Giriş: 10.11.2020 - 19:53 | Son Güncelleme:

Hırvatistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

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Hırvatistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
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Hırvatistan A Milli Futbol Takımı, Türkiye ile deplasmanda oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta teknik direktör Zlatko Dalic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman öncesinde Dalic, oyuncuları ile kısa bir konuşma yaptı. Koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde, Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

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