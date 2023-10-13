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Hırvatistan - Türkiye maçında 90. dakikada çıkan penaltı kararı VAR'dan döndü! Milli Takım yedek kulübesinde dikkat çeken görüntü

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#Hırvatistan - Türkiye#Milli Takım#Penaltı
Hırvatistan - Türkiye maçında 90. dakikada çıkan penaltı kararı VARdan döndü Milli Takım yedek kulübesinde dikkat çeken görüntü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 00:32

A Milli Takımımızın deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında rakip lehine çıkan penaltı kararı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. VAR incelemesi sırasında Milli Takım kulübesindeki görüntü ise dikkat çekti.

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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. hafta maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve grupta liderliğe yükseldi. Vincenzo Montella'nın ilk maçında takımımıza galibiyeti getiren gol gol 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Milli Takım, bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. 1 maçı eksik Hırvatistan ise 10 puanda kaldı.

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90. DAKİKADA PENALTI KARARI

Maçın sonlarında Hırvatistan kalemizde yoğun şekilde gol ararken sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Samet'in kafasından sekip Hakan'ın omzuna çarpan topta hakem Anthony Taylor düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi. Oyuncularımız bu karara tepki gösterdi. Kaan Ayhan, itirazları sonrası sarı kart gördü.

VAR UYARDI, TAYLOR İPTAL ETTİ

İngiliz hakem Anthony Taylor, pozisyonla ilgili VAR'dan gelen izleme tavsiyesi sonrası monitörün başına gitti ve pozisyonu izledikten sonra kararını iptal etti.

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Hırvatistan - Türkiye maçında 90. dakikada çıkan penaltı kararı VARdan döndü Milli Takım yedek kulübesinde dikkat çeken görüntü

MİLLİ TAKIM KULÜBESİ HEP BERABER POZİSYONU İZLEDİ

Anthony Taylor'ın monitörde pozisyonu izlediği anlarda ekrana Milli Takım kulübesi geldi. Yedek oyuncular ve teknik ekip, kulübedeki monitörden pozisyonu izliyordu. Oyuncularımız, pozisyonun penaltı olmadığını anladığı anda hep beraber hakeme koştular.

Bu anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Hırvatistan - Türkiye maçında 90. dakikada çıkan penaltı kararı VARdan döndü Milli Takım yedek kulübesinde dikkat çeken görüntü

 

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#Hırvatistan - Türkiye#Milli Takım#Penaltı

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