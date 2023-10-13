Hırvatistan - Türkiye maçında 90. dakikada çıkan penaltı kararı VAR'dan döndü! Milli Takım yedek kulübesinde dikkat çeken görüntü

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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. hafta maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve grupta liderliğe yükseldi. Vincenzo Montella'nın ilk maçında takımımıza galibiyeti getiren gol gol 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Milli Takım, bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. 1 maçı eksik Hırvatistan ise 10 puanda kaldı.

90. DAKİKADA PENALTI KARARI

Maçın sonlarında Hırvatistan kalemizde yoğun şekilde gol ararken sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Samet'in kafasından sekip Hakan'ın omzuna çarpan topta hakem Anthony Taylor düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi. Oyuncularımız bu karara tepki gösterdi. Kaan Ayhan, itirazları sonrası sarı kart gördü.

VAR UYARDI, TAYLOR İPTAL ETTİ

İngiliz hakem Anthony Taylor, pozisyonla ilgili VAR'dan gelen izleme tavsiyesi sonrası monitörün başına gitti ve pozisyonu izledikten sonra kararını iptal etti.

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MİLLİ TAKIM KULÜBESİ HEP BERABER POZİSYONU İZLEDİ

Anthony Taylor'ın monitörde pozisyonu izlediği anlarda ekrana Milli Takım kulübesi geldi. Yedek oyuncular ve teknik ekip, kulübedeki monitörden pozisyonu izliyordu. Oyuncularımız, pozisyonun penaltı olmadığını anladığı anda hep beraber hakeme koştular.

Bu anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.