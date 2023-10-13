Hırvatistan-Türkiye maçına İsmail Yüksek damgası! Elemelerde daha iyisi yok

Haberin Devamı

EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek zirveye yerleşen A Milli Takım'da İsmail Yüksek'in performansı çok konuşuldu.

MAÇA 11'DE BAŞLADI

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başındaki ilk maçında İsmail Yüksek'e orta sahada görev verdi.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma hattını; Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Cenk Özkacar'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu'nu görevlendiren İtalyan teknik adam sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Montellanın gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.

TOP KAPMA CANAVARI

Opta'nın verilerine göre; Hırvatistan karşısında sekiz top kapan İsmail Yüksek, Euro 2024 elemelerinde bir maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

Haberin Devamı

İKİLİ MÜCADELE KAZANMADA DA DAHA İYİ YOK

Ayrıca İsmail Yüksek, Euro 2024 elemelerinde bir maçta hem 15+ ikili mücadele (16) hem de 10+ sahipsiz top (12) kazanan ilk oyuncu oldu.