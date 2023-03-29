Hırvatistan sonrası A Milli Takım için Sergen Yalçın iddiası! Murat Şahin'in sözleri çok konuşulmuştu...

Haberin Devamı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. A Milli Takımımız böylece gruptaki ilk yenilgisini almış oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi.

İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi. Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.

Ay yıldızı ekip gruptaki üçüncü maçını 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.

Haberin Devamı

TFF VE KUNTZ'A İSTİFA ÇAĞRISI

Bursa'daki mücadelenin son dakikalarında tribünlerdeki bazı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundular. Taraftarlar, TFF yönetimini istifaya davet ettiler.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yoğun eleştiriye maruz kalarak isitafaya davet edildi.

SERGEN YALÇIN İDDİASI

Sabah'ta yer alan iddiaya göre; Alman teknik adam Stefan Kuntz ile yollar ayrılacak ve yerine son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın getirilecek.

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı. Kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Ayrıldıktan hemen sonra teklifler geldi. 3 büyük takımdan gelmedi. Yurt dışından Katar'dan falan teklif geldi ama kabul etmedim. Ben daha çok kupa kazanırım. Ben, bizim ekibimiz daha çok kupa kazanırız. Yazın bunu bir yere. Milli takımdan hiçbir teklif almadım ve görüşme yapmadım" ifadelerini kullanmıştı.

MURAT ŞAHİN'İN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alan Murat Şahin, bir süre önce Radyospor'a konuk olmuş ve "Ekip olarak milli takımın başına mı geçiyorsunuz" sorusuna, "Şimdilik buna cevap vermeyeyim" şeklinde yanıt vermişti.

Haberin Devamı

HAMİT ALTINTOP YALANLAMIŞTI

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TRT Spor'a SERGEN YALÇIN hakkında açıklamada bulunmuştu. Tecrübeli futbol adam, Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmeyeceğini ifade etmişti. Altıntop, "Sergen Yalçın haberleri doğru değil, gündemimizde böyle bir konu yok" demişti.