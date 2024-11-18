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Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Hırvatistan Portekiz maçı muhtemel 11'ler

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Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Uluslar Ligi Hırvatistan Portekiz maçı muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 17:05

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Hırvatistan sahasında Portekiz'i konuk edecek. Cristiano Ronaldo'nun liderliğinde büyük başarılara imza atan Portekiz - Hırvatistan maçı muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son olarak sahasında Polonya'yı 5-1 ile geçen Portekiz, grubunda namağlup şekilde lider durumda. Son yıllarda özellikle genç yetenekleriyle ön plana çıkan Avrupa ülkesi, UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluk hedefinde. Peki, Hırvatistan Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Hırvatistan Portekiz maçı canlı izle bilgisi

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan evinde Portekiz'i ağırlıyor. Grubun son maçına sahne olacak bu dev maç öncesi Portekiz çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti. 7 puanla 2. sırayı garantileyen Hırvatistan ise tecrübeli futbolcularıyla galibiyet arayacak. Peki, Hırvatistan Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Hırvatistan Portekiz maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

HIRVATİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Hırvatistan ile Portekiz arasındaki bu zorlu karşılaşma 18 Kasım 2024 Pazartesi günü (bugün), Poljud Stadyumu'nda oynanacak. Maç, saat 22:45'te başlayacak. Mücadele Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Pongracic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, Sucic, Pasalic, Perisic, Kramaric.

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Portekiz : Rui Silva, Joao Cancelo, Djalo, Araujo, Nuno Tavares, Joao Neves, Vitinha, Trincao, Joao Felix, Conceiçao, Silva.

 

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