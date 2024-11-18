Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi Hırvatistan Portekiz maçı muhtemel 11'ler

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan evinde Portekiz'i ağırlıyor. Grubun son maçına sahne olacak bu dev maç öncesi Portekiz çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti. 7 puanla 2. sırayı garantileyen Hırvatistan ise tecrübeli futbolcularıyla galibiyet arayacak. Peki, Hırvatistan Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Hırvatistan Portekiz maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
HIRVATİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?
Hırvatistan ile Portekiz arasındaki bu zorlu karşılaşma 18 Kasım 2024 Pazartesi günü (bugün), Poljud Stadyumu'nda oynanacak. Maç, saat 22:45'te başlayacak. Mücadele Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Pongracic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, Sucic, Pasalic, Perisic, Kramaric.
Portekiz : Rui Silva, Joao Cancelo, Djalo, Araujo, Nuno Tavares, Joao Neves, Vitinha, Trincao, Joao Felix, Conceiçao, Silva.