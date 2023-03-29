Hırvatistan mağlubiyeti sonrası işler değişti! Liderliği kaptırdık... İşte yeni puan durumu...

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Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan'la karşı karşıya geldi. İlk maçında Ermenistan engelini 2-1'le aşan Ay Yıldızlılar, Luka Modric önderliğindeki güçlü rakibini devirip 2'de 2 yapmak istiyordu ancak bunu başaramadı. Yaklaşık 11 yıl sonra Bursa'daki ilk Milli maçına Hırvatistan karşısında çıkan Ay Yıldızlılar, Mateo Kovacic'in gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Grubumuzdaki diğer karşılaşmada ilk maçında Hırvatistan'la, son dakikada attığı golle 1-1 berabere kalmayı başaran Galler, sahasında Letonya'yı Kieffer Moore'un golüyle 1-0 mağlup etti. Ermenistan ise 2. maç gününü BAY geçti.

Türkiye kaçıncı sırada? A Milli Takım puan durumu (Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu puan durumu)

1- Galler / 4 puan

2- Hırvatistan / 4 puan

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3- Türkiye / 3 puan

4- Ermenistan / 0 puan (1 maçı eksik)

5- Letonya / 0 puan (1 maçı eksik)

A Milli Takım kalan maçlar (Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu fikstür)

Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşan Milliler, 2. maçında Hırvatistan'ı ağırladı. Milli Takımımız, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak. Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu Maç Programı:

25.03.2023 / Ermenistan 1-2 Türkiye

28.03.2023 / Türkiye 0-2 Hırvatistan

16.06.2023 / TSİ 21.45 / Letonya-Türkiye

19.06.2023 / TSİ 21.45 / Türkiye-Galler

08.09.2023 / TSİ 21.45 / Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 / TSİ 21.45 / Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 / TSİ 21.45 / Türkiye-Letonya

21.11.2023 / TSİ 21.45 / Galler-Türkiye

EURO 2024 Elemeleri maç formatı ve finallere katılım:

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

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EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

EURO 2024 Elemeleri maç takvimi

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

İlk 2 sıra direkt EURO 2024'e

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 19-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.